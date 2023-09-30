تقرير: إسبانيا الخامسة أوروبيًا في مؤشر الجريمة المنظمة

احتلت إسبانيا المركز الخامس في مؤشر الجريمة المنظمة على مستوى القارة الأوروبية، متقدمة بمركزين عما كانت عليه في تصنيف العام 2021، وفقا لتقرير المبادرة العالمية للمنظمات غير الحكومية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية، فإن أسباب الارتفاع تعود إلى إدراج الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية ضمن الأسواق غير المشروعة التي تراقبها المنظمة، والتي شملت الاتجار بالبشر، والاتجار بالسلع المقلدة، والاتجار بالمخدرات.

وقالت محللة المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لورا أدال، إن "الاحتيال المالي أصبح نشاطًا رئيسًا للجريمة المنظمة في إسبانيا، فيما تمثل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت أيضا جزءًا كبيرًا من جميع الجرائم المبلغ عنها".