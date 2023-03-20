السعودية.. شعبية كرة القدم تتراجع لصالح الفنون والترفيه

كشفت إحصاءات رسمية حديثة في السعودية، أن عشاق الفنون والترفيه في المملكة حديثة العهد بالانفتاح على ذلك القطاع، يتفوقون بكثير على عشاق كرة القدم واسعة الجماهيرية في أكبر بلدان الخليج العربي تعداداً للسكان.

ولعقود طويلة، كانت كرة القدم المتنفس الأكبر لسكان المملكة الباحثين عن المتعة والإثارة مع قلة الفعاليات الترفيهية والفنية في البلاد، لتجذب أندية كرة القدم مثل الهلال والنصر في الرياض، والاتحاد والأهلي في جدة، ملايين المشجعين.

لكن إحصائية حديثة تم الكشف عنها اليوم الإثنين، بينت أن الحفلات الغنائية والموسيقية في المسارح والساحات، والعروض الحية في المطاعم والمقاهي والمسابقات المتنوعة، استقطبت 120 مليون زائر في غضون أربع سنوات فقط، وبمتوسط 30 مليون زائر في السنة، وهو رقم كبير لا تصل له مسابقات كرة القدم.