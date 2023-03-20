السعودية.. شعبية كرة القدم تتراجع لصالح الفنون والترفيه
كشفت إحصاءات رسمية حديثة في السعودية، أن عشاق الفنون والترفيه في المملكة حديثة العهد بالانفتاح على ذلك القطاع، يتفوقون بكثير على عشاق كرة القدم واسعة الجماهيرية في أكبر بلدان الخليج العربي تعداداً للسكان.
ولعقود طويلة، كانت كرة القدم المتنفس الأكبر لسكان المملكة الباحثين عن المتعة والإثارة مع قلة الفعاليات الترفيهية والفنية في البلاد، لتجذب أندية كرة القدم مثل الهلال والنصر في الرياض، والاتحاد والأهلي في جدة، ملايين المشجعين.
لكن إحصائية حديثة تم الكشف عنها اليوم الإثنين، بينت أن الحفلات الغنائية والموسيقية في المسارح والساحات، والعروض الحية في المطاعم والمقاهي والمسابقات المتنوعة، استقطبت 120 مليون زائر في غضون أربع سنوات فقط، وبمتوسط 30 مليون زائر في السنة، وهو رقم كبير لا تصل له مسابقات كرة القدم.
ووفقاً لمتوسط الحضور الجماهيري لأندية دوري المحترفين الـ 16، فإن فريق الاتحاد الأكثر جماهيرية في مدرجات ملعبه، يستقطب نحو نصف مليون مشجع لمبارياته في الموسم الواحد في أفضل تقدير خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أن جميع مباريات الدوري الثمانية في الجولة الواحدة، تستقطب نحو مئة ألف مشجع في أحسن تقدير، بينما لا تصل في مجموعها بنهاية الموسم إلى ثلاثة ملايين مشجع خلال الـ 30 جولة.
بينما تقول هيئة الترفيه السعودية، إن قطاع الترفيه استقبل أكثر من 120 مليون زائر من 2019 حتى الربع الأول من العام الحالي 2023، على الرغم من قيود وإغلاقات جائحة كورونا عامي 2020 و2021.
ويقول رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، إن الفعاليات التي نظمتها الهيئة الحكومية، بلغت خلال فترة الإحصاء نحو تسعة آلاف، ما بين فعالية وعروض ترفيهية وعروض حية في المطاعم والمقاهي، شملت أكثر من 1381 حفلة غنائية.
وأُقيم منذ 2019 حتى الربع الأول من العام الحالي، أكثر من 350 عرضاً مسرحياً، كما تم تمكين أكثر من 6610 مواهب من المؤدين للمشاركة في الفعاليات والعروض الحية في المطاعم والمقاهي.
وشهدت المملكة في تلك السنوات، إقامة مهرجان صناع الترفيه (Joy Awards) بثلاث نسخ، وتنظيم أحد أهم مهرجانات العزف على العود في العالم بجوائز غير مسبوقة بثلاث نسخ، إضافة إلى بطولة شطرنج كبيرة وبطولتي لعبة البلوت (الكوتشينة).
كما تمت إقامة مباريات كرة قدم ذات طابع ترفيهي، مثل إقامة بطولة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين، وكأس مارادونا بين برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وكأس موسم الرياض بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم الهلال والنصر.
كما نظّمت هيئة الترفيه أكبر مسابقة للقرآن الكريم والأذان على مستوى العالم، وبطولة الجمال للخيل العربي، وأكثر من 50 معرضًا لمختلف المجالات منها الأنيميشن، والجيمز، والسيارات والمجوهرات، وأنا عربية، والألعاب.
وأصدرت هيئة الترفيه أكثر من 11 ألف ترخيصًا لمختلف الأنشطة الترفيهية، والأنشطة المساندة بعد إطلاق منظومة التراخيص الجديدة في عام 2019 لـ9 أنشطة ترفيهية ومساندة؛ في حين تم الترخيص لـ470 وجهة ترفيهية في أكثر من 42 مدينة ومحافظة في المملكة.
كذلك تم التصريح لأكثر من 1402 مطعم في 50 مدينة ومحافظة في المملكة بأكثر من 3728 تصريحاً، إضافة إلى الترخيص لأكثر من 3738 منشأة في مجالات الأنشطة الترفيهية والمساندة.
وأقامت هيئة الترفيه أيضاً أكثر من 12 أمسية شعرية، ونظمت أكثر من خمسة عروض للمصارعة الحرة WWE.
وتم أيضاً إنشاء استوديو "مرواس" الأكبر في العالم والأحدث تجهيزًا للتسجيل الموسيقي والبرودكاست والتصوير السينمائي الذي يضم 22 ستوديو في مبنى واحد، والحاصل على شهادة أفضل استوديو في العالم من غينيس للأرقام القياسية.