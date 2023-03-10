هندي لا يتناول سوى جوز الهند منذ 28 عاما.. ما قصته؟

وقال بالاي، إنه يحاول الحفاظ على صحته ولياقته، بعد أن تم تشخيصه بمرض الارتجاع المعدي المريئي، لدرجة أنه لم يكن قادرًا على الحركة بسبب المرض.

وكجزء من خطة علاجه، بدأ بالاي في تناول جوز الهند وشعر أنه يتحسن بشكل كبير؛ لذا قرر المضي قدمًا في خطته وعدم تناول أي طعام آخر.

ومن المعروف أن جوز الهند يحتوي على بعض المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، وربما كان ذلك سببا في الاحتفاظ بقوته والتمتع بلياقة بدنية جيدة.

وكان بالاي لاعب كرة قدم في نادي محلي، ولكنه في سن الخامسة والثلاثين من عمره، أخبره الأطباء بأنه يعاني من مرض الارتجاع المعدي المريئي، حيث كان يتقيأ ما في معدته في كل مرة يتناول فيها الطعام.

وقام الرجل بتجربة أنظمة غذائية متعددة، ولكنه لم يشعر بتحسن إلا بعد تجربة جوز الهند وماء جوز الهند؛ لذلك تمسك بهما طيلة الـ 28 عامًا الماضية.

وقال بالاكريشنان: "أقوم بتناول جوز الهند كل يوم، تحولت عائلتي أيضًا إلى زراعة جوز الهند، لقد عشت على ذلك على مدار السنوات الماضية".