أوبرا وينفري: كتاب "ذي كولور بوربل" ساعدني على تخطي صدمة اغتصابي

روت أوبرا وينفري كيف ساعدها كتاب "ذي كولور بوربل" في التغلب على الصدمة التي عانتها جراء تعرضها للاغتصاب في سن الرابعة عشرة، وذلك خلال عرض فيلم جديد مقتبس من الرواية الناجحة في لوس أنجليس.

ويُعدّ الفيلم الموسيقي الجديد ثاني نسخة من كتاب الروائية أليس ووكر يُنقل إلى الشاشة الكبيرة، بعد الفيلم الذي أخرجه ستيفن سبيلبرغ، العام 1985، والذي ظهرت فيه نجمة التلفزيون الأمريكية لأول مرة على شاشة السينما.

ويستحضر فيلم "ذي كولور بوربل" التجارب والمعاناة التي واجهتها كثيرات من نساء مجتمع السود في الجنوب الأمريكي مطلع القرن العشرين، بما يشمل، على وجه الخصوص، الاعتداءات الجنسية بحقهن.

وقالت أوبرا وينفري، الخميس، خلال عرض في لوس أنجليس "كان (كتاب) "ذي كولور بوربل" نعمة في حياتي منذ المرة الأولى التي قرأته فيها، لأنه حتى ذلك الحين لم أكن أعلم أن هناك كلمات تصف ما حدث لي".