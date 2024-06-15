أضاحي "برقاش" في مصر.. أقدم مزاد جمال وقبلة للباحثين عنها

في سوق هو الأقدم والأكبر بمصر، يتبارى التجار في استعراض الإبل، ويتنافس المشترون ويأملون أن تكون تلك الجمال أضحية الموسم.

يُعرف ذلك السوق باسم "برقاش"، ويقع شمالي مدينة الجيزة المتاخمة للعاصمة المصرية، ويغطي مساحة 25 فدانًا (الفدان يساوي 4200 م2)، وفق وكالة "الأناضول" للأنباء.

صوت رغاء الإبل ينتشر بين جنبات هذا السوق، ويقف كل تاجر وقد أحاط عنق كل جمل برباط آخره بيده، ويحمل عصاه باحثًا عن رزقه، مترقبًا اختيارات أصحاب الأضاحي هذا العام.