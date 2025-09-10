هجوم بسكين في مدرسة جنوبي فرنسا

قالت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنها ألقت القبض على شخص هاجم وطعن أحد المعلمين وطالبا واحدا في اعتداء بمدرسة.

وبحسب وكالة "رويترز"، وقع هجوم بسكين في مدرسة في أنتيب بجنوب فرنسا، مضيفة أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة والمهاجم تحصن داخل المدرسة، قبل القبض عليه.

وأشارت معلومات أولية، أن المهاجم كان طالبًا في المدرسة ويبلغ 16 عامًا من عمره.

يذكر أن حادثة الطعن هذه ليست الأولى، ففي أبريل الماضي قالت الشرطة الفرنسية إنّ طالبًا في المرحلة الثانوية قُتل وأصيب 3 في واقعة طعن بمدرسة في مدينة نانت غربي فرنسا.



