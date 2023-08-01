آخرهم حسن يوسف.. فنانون فجعوا بوفاة أبنائهم
شهد الوسط الفني فاجعة هزت الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي بوفاة نجلهما الأصغر عبد الله عن عمر يناهز 35 عامًا، غرقًا في الساحل الشمالي لمصر.
ووفاة نجل الفنانين، ليست الأولى في الوسط الفني، إذ واجه العديد من الفنانين العرب فاجعة فقدان أبنائهم سواء بحوادث أو بشكل طبيعي.
مديحة يسري
تعرضت الفنانة المصرية الراحلة مديحة يسري لأزمة كبيرة في حياتها، بعد أن فجعت بوفاة نجلها الوحيد عمرو في حادث سير عن 25 عامًا.
وكان عمرو نجل الفنانة يسري من المطرب محمد فوزي.
السيد بدير وشريفة فاضل
عاش كل من الفنانين الراحلين السيد بدير وشريفة فاضل، حزنًا كبيرًا، بعد أن فقدا نجلهما عن عمر 20 عامًا في "حرب الاستنزاف".
وكان نجل الفنانين، طيارًا، إذ أسهمت وفاته في تدهور حالة والده الصحية (الفنان السيد بدير) حتى فارق الحياة، بينما عاشت والدته الفنانة شريفة فاضل أصعب أيامها بعد رحيله. وكانت وفاته سببًا في غنائها أغنية "أم البطل" لمن قُتلوا في حرب أكتوبر.
سميحة أيوب
عاشت الفنانة المصرية سميحة أيوب قصة حزن بوفاة نجلها، محمود، عن عمر 62 عامًا في الولايات المتحدة، إثر أزمة قلبية.
يذكر أن محمود كان ثمرة زواج الفنانة أيوب من الفنان الراحل محسن سرحان.
حسن حسني
مثلت وفاة ابنته رشا، صدمة كبيرة في حياته، إذ رحلت وهي في ريعان شبابها وبعد سنوات قليلة من زواجها، وذلك بعد إصابتها بمرض سرطان الغدد.
وظل حسن حسني، محتفظًا بصورة تجمعه مع ابنته المتوفاة كخلفية لهاتفه، حتى وفاته.
جاسم النبهان
توفي "محمد" نجل الفنان الكويتي جاسم النبهان في عام 2019 عن عمر 44 عامًا، بعد تعرضه لانتكاسة صحية، لم يُكشف عن ملابساتها.
هاني شاكر وأيمن زيدان
فجع المطرب المصري هاني شاكر، بوفاة ابنته دينا عن عمر 27 عامًا في عام 2011، بعد إصابتها بسرطان المعدة.
وفي عام 2011، خطف مرض السرطان كذلك نجل الفنان السوري أيمن زيدان "نوار" عن عمر 19 عامًا.
رجاء حسين
واجهت الفنانة الراحلة رجاء حسين، واحدة من أكبر الصدمات في حياتها، بعد أن فقدت في حياتها نجلها "كريم" عن عمر ناهز 43 عامًا، وبشكل مفاجئ، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، خلال قيادته لسيارته.
حسن كامي
واحدة من أكبر الصدمات التي عاشها الفنان الراحل حسن كامي، رحيل ابنه الوحيد "شريف" وهو في ريعان شبابه عام 1991، في حادثة مروعة، بعد تعرضه لحادث سير، إذ صدمته سيارة شحن كبيرة أثناء قيادته، ما تسبب في سقوطه بترعة ماء، ووفاته غرقًا.
فيروز
تلقت المطربة اللبنانية فيروز واحدًا من أكثر الأخبار المفجعة في حياتها، بوفاة ابنتها "ليال" عن 29 عامًا، في عام 1988، إثر أزمة في المخ. وهو المرض ذاته الذي توفي بسببه والدها عاصي الرحباني.
ليلى غفران
واحدة من أكثر الحوادث المفجعة التي شهدها الوسط الفني في مصر، مقتل ابنة الفنانة المصرية من أصول مغربية ليلى غفران، عن عمر 23 عامًا في عام 2008.
وتلقت ابنة المطربة ليلى غفران، 30 طعنة على الأقل خلال تواجدها في شقة مع صديقتها، التي نجت من الحادثة بعد تلقيها 4 طعنات.
طلال سلامة
شهد طلال سلامة على الحادثة المروعة، التي انتهت بوفاة نجله عن عمر 16 عامًا، وذلك بعد وقوعها أمام عينيه، ما جعله يدخل في حالة نفسية صعبة.
وكان المطرب السعودي سلامة ينتظر ابنه للخروج من المدرسة، وأثناء ذلك تعرَّض ابنه للدهس أمام عينيه، ونقل للمستشفى، حيث دخل في غيبوبة. وبعد أن أفاق، عاد الابن لممارسة حياته الطبيعية، لكنه فارق بعدها الحياة، نتيجة تداعيات الحادث.
جورج وسوف
تعرَّض المطرب السوري جورج وسوف، مطلع هذا العام، لإحدى أكبر الصدمات في حياته، حيث تلقى خبر وفاة نجله الأكبر "وديع"، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة، جراء تداعيات عملية جراحية لربط المعدة.
أحمد رافع
فجع الفنان السوري أحمد رافع، بمقتل نجله الفنان محمد رافع عن عمر 30 عامًا.
وجاءت وفاة الفنان الشاب "رافع" بسبب أحداث الأزمة السورية في عام 2012.
فنانون فقدوا أبناءهم أطفالًا
وفقد عدد من الفنانين الآخرين، أبناءهم وهم ما يزالون أطفالًا، كان أبرزهم رحيل ابنة الفنانة السورية جمانة مراد عن عمر عامين.
كما فجعت الفنانة المصرية داليا البحيري، بوفاة ابنتها "خديجة" عن عمر 8 أشهر، بسبب مرض نادر.
بدوره، شهد الفنان المصري محمد أسامة، الملقب "أوس أوس"، وفاة طفله البالغ من العمر 3 أشهر، بسبب سقوطه في المنزل.