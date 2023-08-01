آخرهم حسن يوسف.. فنانون فجعوا بوفاة أبنائهم

شهد الوسط الفني فاجعة هزت الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي بوفاة نجلهما الأصغر عبد الله عن عمر يناهز 35 عامًا، غرقًا في الساحل الشمالي لمصر.

ووفاة نجل الفنانين، ليست الأولى في الوسط الفني، إذ واجه العديد من الفنانين العرب فاجعة فقدان أبنائهم سواء بحوادث أو بشكل طبيعي.

مديحة يسري

تعرضت الفنانة المصرية الراحلة مديحة يسري لأزمة كبيرة في حياتها، بعد أن فجعت بوفاة نجلها الوحيد عمرو في حادث سير عن 25 عامًا.

وكان عمرو نجل الفنانة يسري من المطرب محمد فوزي.