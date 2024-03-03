الفيلم الوثائقي المغربي يتجه للتميز في فضاء السينما

بعد فوز فيلم "كذب أبيض"، لمخرجته أسماء المدير في الدورة الأخيرة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، شعر المغاربة بالفخر من التقدم الذي أحرزه الفيلم الوثائقي في المشهد السينمائي المغربي..

ولكن هذا الإنجاز لا يمنع من طرح أسئلة حول تراكم المتحقق حتى الآن في هذا النوع السينمائي، ومدى ترويجه سواء في المهرجانات الوطنية أو على مستوى العرض التلفزيوني الحكومي.

يقول الناقد السينمائي المغربي، محمد باكريم، "فعلا الفيلم الوثائقي المغربي يعرف دينامية حقيقية تعكسه مظاهر عدة.. وفوز فيلم كذب أبيض بالجائزة الأولى في مهرجان مراكش تتويج لهذه الدينامية الحالية، التي لم تبدأ طبعا من مراكش، بل هي تراكم سنوات".

وأورد باكريم في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هناك معطيات تعكس هذه الحركية في الوثائقي المغرب، كون المهرجان الوطني للفيلم منذ بداية العشرية الأخيرة خصص مسابقة خاصة بالفيلم الوثائقي بجوائز ولجنة تحكيم خاصة به، بعدما كان يدمج الفيلم الوثائقي ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان".