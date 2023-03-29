داعية بحريني يهاجم مسلسل "الإمام الشافعي" ويصفه بـ"الأهبل"

انتقد الداعية البحريني المعروف حسن الحسيني، مسلسل "رسالة الإمام" الذي يتناول حياة الإمام الشافعي، ووصفه بـ "الأهبل" في واحد من سلسلة انتقادات طالت المسلسل وصناعه.

وظهر الداعية الأكاديمي في مقطع فيديو ليثير عدة نقاط تم عرضها في الحلقات الأولى من المسلسل الذي يستمر عرضه، واقترح على صناعه ساخرًا، تغيير اسم المسلسل من "رسالة الإمام" الى "رسالة اللمبي"، في إشارة للشخصية الكوميدية في السينما المصرية.

ووصف "الحسيني" المسلسل أيضًا بأنه انتكاسة ونكبة بعد نكبة فلسطين على حد قوله، قبل أن يقول إن تقييمه للمسلسل هو 1 من 10، مشيرًا لكون صناع المسلسل يستحقون الجلد بالكلام.