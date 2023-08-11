دراسة ضخمة تكشف ما يريده شباب العالم لـ"ضمان مستقبلهم"

كشفت نتائج دراسة عالمية، شارك فيها أكثر من مليون شاب على مستوى العالم، أن 700 ألف شاب، أي ما نسبته 70% من الذين تم استطلاع آرائهم، اختاروا التعليم، واكتساب المهارات، والحصول على وظيفة، كأفضل خيارات تؤمن لهم الاعتماد على النفس ومستقبل آمن، وفقًا لصحيفة " Acoriano Oriental" البرتغالية.

وتعد الدراسة، التي تحمل شعار "ماذا يريد الشباب؟"، بتنظيم مجموعة "PMNCH"، المرتبطة بمنظمة الصحة العالمية، وتأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب، الاستطلاع الأكبر للشباب على مستوى العالم.

وبحسب الدراسة كان الشاغل الأول للشباب، الحصول على تعليم جيد، واكتساب مهارات مهنية وحياتية مميزة، ووظائف جيدة، تمكنهم من مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وأزمة المناخ، والصراعات المتزايدة.

وأعطى الاستطلاع الأولوية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مما يضمن إعطاء الأولوية للأصوات الأقل سماعًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأظهرت نتائج الدراسة، "أن إغلاق المدارس الذي رافق جائحة كورونا أدى إلى مشكلة في التعليم تسببت بأن يكون 70% من الأطفال، بعمر 10 سنوات، غير قادرين على قراءة أو فهم نص بسيط"، مبينة أن الصراعات المنتشرة حول العالم أدت إلى حرمان العديد من الشباب من دخول سوق العمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من ثلثي المستجيبين للاستطلاع (68.8%) كانوا من دول إفريقيا، تلتها دول منطقة جنوب شرق آسيا بنسبة (27.5%)، أما النسبة الأقل فكانت من دول أمريكا اللاتينية.

وبخصوص نسبة الاستجابة بين الدول، فقد شكلت الهند أكبر مجموعة بنسبة 17.2% من إجمالي المستجيبين للاستطلاع، تلتها أوغندا بنسبة 12%، ثم إندونيسيا بنسبة 10.2%

المصدر: صحيفة "Acoriano Oriental" البرتغالية