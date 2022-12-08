تجاربنا المبكّرة في الحياة.. تأثير دائم على جيناتنا
في دراسة علمية حديثة سلط باحثون بلجيكيون الضوء على كيف أنّ بعض التجارب المبكرة في الحياة، مثل تناول الكثير من السكر يمكن أن يكون لها تأثير طويل المدى على جيناتنا، بل قد تؤثر على متوسط العمر المتوقع على المدى البعيد.
وبحسب الدراسة، فإنّ العادات الصحية الجيدة لا تتم مراعاتها إطلاقًا في وقت مبكر بما فيه الكفاية. وهذا ما يمكننا أن نستخلصه من قراءة بحث جديد من جامعة لوفان الكاثوليكية في بلجيكا، حيث كشفت دراسة عن الذباب أن التجارب الأولى للحياة، خلال الطفولة المبكرة قد يكون لها تأثير طويل المدى على نشاط الجينات. إذا كانت فكرة التأثير الإيجابي، مثل التأثير السلبي للطريقة التي نشأنا بها معروفة من الناحية النظرية، فإن هذا البحث يقدم دلائل علمية على أن الجينات لها ذاكرة بالفعل.
"التأثير على جيناتنا للأفضل أو للأسوأ"
لا تزال الدراسة المذكورة، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع "doctissimo"، يوم الإثنين، بعيدة كل البعد عن البشر في الوقت الحالي لأنها تعتمد على ذباب الفاكهة، لكنها تشير إلى آلية مثيرة للاهتمام، وهي أنه عند إطعامها وفقًا لنظام غذائي عالي السكر في وقت مبكر، يعيش الذباب حياة أقصر، حتى بعد تحسن نظامه الغذائي في مرحلة البلوغ.
وفي هذا الشأن، اكتشف الباحثون أنّ اتباع نظام غذائي عالي السكر يثبط بالفعل جزءًا من الجينات (تسمى dFOXO) المتورطة في استقلاب (تحوّل) الجلوكوز، مما يؤثر على متوسط العمر المتوقع. وفي الواقع من خلال إعادة تنشيط هذه الجينات، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، من مرحلة البلوغ عند الذباب استطاع الباحثون أن يؤثروا بشكل إيجابي على عملية التمثيل الغذائي عند الذباب، وهو التغيير الذي استمر لبقية حياتها، حيث أطال عمرها لمدة شهر.
لذلك فإن هذا الاكتشاف ذو شقين، إذ أثبتت الدراسة أنّ الجينات إذا أمكنها أن تتذكر العادات السيئة، فإنه يمكنها أيضًا أن تتذكر العادات الجيدة التي يتم اتخاذها في أسرع وقت ممكن. وهذا ما أكده الدكتور نزيف ألِيكْ Dr Nazif Alic، المؤلف الرئيس للدراسة المنشورة في مجلة Nature Aging.
"إنّ ما يحدث في وقت مبكر من الحياة يمكن أن يؤثر على كيفية التعبير عن جيناتك لاحقًا، للأفضل أو للأسوأ. قد يكون لغذاءٍ سيئ ما في بداية العمر تأثير على تمثيلنا الغذائي في وقت لاحق من الحياة من خلال تعديل الطريقة التي يتم بها التعبير عن جيناتنا، حتى بعد تعديلات غذائية جوهرية على مر السنين، ولكن، لحسن الحظ، قد يصبج من الممكن بالفعل عكس هذا الاتجاه".
تبني عادات جيدة منذ الطفولة من أجل صحة أفضل
يرى الدكتور كريستوف دي جايجر، الطبيب والباحث الفرنسي المتخصص في الشيخوخة، وعضو لجنة خبراء موقع Doctissimo أن الاكتشاف مثير لأنّ هؤلاء الباحثين البلجيكيين فتحوا علميًا الباب لِما لُوحظ بالفعل، حيث قال:
"لقد أدرك علماء الفيزيولوجيا منذ فترة طويلة جدًا أنّ جزءًا من صحتنا ينمو ويتطور خلال السنوات الأولى من حياتنا، حيث لُوحظ هذا بالفعل في كثافة العظام، وكذلك في الوظائف الإدراكية. ومع ملاحظة دقيقة: عندما تتدهور وظائفنا حتميًا مع تقدم العمر نقول لأنفسنا إنه يجب علينا أن نبدأ منذ وقت مبكر حتى لا نشعر بالحرج إلا في وقت متأخر قدر الإمكان. على هذا النحو فإن للعادات المكتسبة خلال الطفولة والمراهقة دورًا أساسًا في هذه المرحلة من "التطور"، قبل الاقتراب من مرحلة "الشيخوخة" التي تبدأ منذ نهاية فترة المراهقة".
ولكون الدراسة تركز على الجينات التي يثبطها السكر، فهي أيضًا نقطة ضرورية، وفقًا للدكتور كريستوف دي جايجر، في مجتمع اعتدنا فيه على تقديم الحلويات للأطفال، من قبيل المتعة، ونتخيل أنه في هذا العمر يكون التمثيل الغذائي لديهم فعالًا بما يكفي لمراجعة عاداتهم مع تقدم العمر والزمن. ومع ذلك فالسكر يجب التحكم فيه منذ الطفولة.
ويضيف الدكتور كريستوف دي جايجر: "بالطبع يتم إجراء الدراسة، اليوم،على ذباب الفاكهة (الاسم العلمي: Tephritoidea)، ولكن إذا أسقطنا ذلك على أطفالنا فهذا يعني أنه من خلال السماح لهم بتناول أي شيء فإننا في الواقع نؤذيهم الآن، ولكن أيضًا في وقت لاحق. تُظهر أبحاثنا القائمة على الملاحظة أن لدى كل منا مخزونًا محددًا من الأنسولين الذي ينضب بمرور الوقت. وربما مع هذه الدراسة سنشرح كيف أن إعطاء الكثير من السكريات للأطفال في سن مبكرة يمكن أن يستنفد هذا المخزون ويؤثر على حالتهم الصحية في مرحلة البلوغ.