تجاربنا المبكّرة في الحياة.. تأثير دائم على جيناتنا

وفي هذا الشأن، اكتشف الباحثون أنّ اتباع نظام غذائي عالي السكر يثبط بالفعل جزءًا من الجينات (تسمى dFOXO) المتورطة في استقلاب (تحوّل) الجلوكوز، مما يؤثر على متوسط ​​العمر المتوقع. وفي الواقع من خلال إعادة تنشيط هذه الجينات، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، من مرحلة البلوغ عند الذباب استطاع الباحثون أن يؤثروا بشكل إيجابي على عملية التمثيل الغذائي عند الذباب، وهو التغيير الذي استمر لبقية حياتها، حيث أطال عمرها لمدة شهر.

لذلك فإن هذا الاكتشاف ذو شقين، إذ أثبتت الدراسة أنّ الجينات إذا أمكنها أن تتذكر العادات السيئة، فإنه يمكنها أيضًا أن تتذكر العادات الجيدة التي يتم اتخاذها في أسرع وقت ممكن. وهذا ما أكده الدكتور نزيف ألِيكْ Dr Nazif Alic، المؤلف الرئيس للدراسة المنشورة في مجلة Nature Aging.

"إنّ ما يحدث في وقت مبكر من الحياة يمكن أن يؤثر على كيفية التعبير عن جيناتك لاحقًا، للأفضل أو للأسوأ. قد يكون لغذاءٍ سيئ ما في بداية العمر تأثير على تمثيلنا الغذائي في وقت لاحق من الحياة من خلال تعديل الطريقة التي يتم بها التعبير عن جيناتنا، حتى بعد تعديلات غذائية جوهرية على مر السنين، ولكن، لحسن الحظ، قد يصبج من الممكن بالفعل عكس هذا الاتجاه".

تبني عادات جيدة منذ الطفولة من أجل صحة أفضل

يرى الدكتور كريستوف دي جايجر، الطبيب والباحث الفرنسي المتخصص في الشيخوخة، وعضو لجنة خبراء موقع Doctissimo أن الاكتشاف مثير لأنّ هؤلاء الباحثين البلجيكيين فتحوا علميًا الباب لِما لُوحظ بالفعل، حيث قال:

"لقد أدرك علماء الفيزيولوجيا منذ فترة طويلة جدًا أنّ جزءًا من صحتنا ينمو ويتطور خلال السنوات الأولى من حياتنا، حيث لُوحظ هذا بالفعل في كثافة العظام، وكذلك في الوظائف الإدراكية. ومع ملاحظة دقيقة: عندما تتدهور وظائفنا حتميًا مع تقدم العمر نقول لأنفسنا إنه يجب علينا أن نبدأ منذ وقت مبكر حتى لا نشعر بالحرج إلا في وقت متأخر قدر الإمكان. على هذا النحو فإن للعادات المكتسبة خلال الطفولة والمراهقة دورًا أساسًا في هذه المرحلة من "التطور"، قبل الاقتراب من مرحلة "الشيخوخة" التي تبدأ منذ نهاية فترة المراهقة".