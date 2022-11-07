الشيخ الأمين السوداني يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة (فيديو)

أثار الشيخ الأمين عمر الأمين، أحد مشايخ الطريقة "القادرية - المكاشفية"، جدلاً واسعاً في السودان بعد إقامة حفل عيد ميلاد له في مسيده بأم درمان، ضرب فيه الدفوف وارتفعت فيها أصوات معجبيه بالغناء.

وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه الشيخ الأمين يتوسط المحتفلين بعيد ميلاده، الذين كانوا يرددون "كل عام وأنت بخير" بالإنجليزية.