ماذا يحدث لأدمغتنا بعد توقف القلب؟

كشفت دراسة عن وجود ومضات وعي محتملة في أدمغة مرضى السكتة القلبية خلال محاولة الإنعاش.

الدراسة التي أجراها فريق من الأخصائيين الطبيين، بقيادة باحثين من كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك، اعتمدت على تجارب المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ممن خضعوا للإنعاش القلبي الرئوي (CPR).حيث تم جمع بيانات حول نشاط مخطط كهربية الدماغ (EEG) ومستويات الأكسجين الدماغي أثناء الإنعاش القلبي الرئوي، ما أعطى الباحثين لمحة عن ضوء باهت يصدر عن عشرات الأدمغة المحتضرة.

ووفق الفريق البحثي فقد كشفت الدراسة أن الدماغ يمكن - على الأقل في بعض الأحيان - أن يستغرق وقتا طويلا ليدخل في صمت تام بعد توقف الدورة الدموية.