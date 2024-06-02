مع ظهورها المستمر بسواحل طنجة.. حيتان "الأوركا" تثير فزع المغاربة‎

تواصل حيتان "الأوركا" التي تُعرف أيضاً باسم الحيتان القاتلة؛ إثارة الفزع في المغرب، بعد أن تعرضت قوارب صيد تقليدية، في الآونة الأخيرة، قبالة سواحل طنجة وأصيلة (شمال)، لهجوم عنيف.

وذكر موقع "طنجة الآن" المحلي، أن مركب صيد تقليديا تعرض قبل أيام، لهجوم مفاجئ من طرف سرب من حيتان "الأوركا" بالقرب من سواحل طنجة، ونجا البحارة من موت محقق.

ووفق المصدر ذاته، عاش أفراد المركب لحظات رعب حقيقية، بعد تعرضهم للهجوم، والذي كاد يتسبب في انقلاب القارب.

وتفيد المعطيات، بأن قائد المركب قام بتصوير مقطع الهجوم، وطلب المساعدة من فرق الإنقاذ، بعدما تفاجأ رفقة أفراد طاقمه بالهجوم.

وتكرر السيناريو ذاته؛ لكن هذه المرة في سواحل أصيلة (شمال) المملكة، حيث هاجم سرب من حيتان "الأوركا" قارب صيد تقليديا.

وذكر موقع "البحر24" المحلي، نقلا عن مصادر مهنية من ميناء أصيلة، أن قارباً للصيد البحري التقليدي المسمى "رحمة" تعرض للهجوم، قبل أيام قليلة.

وشدد المصدر ذاته، على أن حيتان "الأوركا" تكاثرت كثيراً في الآونة الأخيرة بسواحل أصيلة وطنجة. وتُظهر فيديوهات قام البحارة بتوثيقها بظهور مفاجئ لهذه الحيتان القاتلة بشكل غامض، حيث تهاجم القوارب ظنا أنها فرائس.

تغير سلوك الحيتان

وتأتي هذه الحوادث المفزعة لتثبت مرة أخرى، تغير سلوك حيتان "الأوركا" ضد البشر.

وفي عدة حوادث سابقة، رصد باحثون أن "الأوركا" يستهدف دفة التوجيه الخاصة بالقوارب.

ويطالب مهنيو الصيد البحري بجهة "طنجة- تطوان - الحسيمة" بتعويضات مالية جراء حالات الاعتداء التي يتعرضون لها من قبل "الأوركا".

وأكدت فعاليات حقوقية، أن حيتان "الأوركا" تثير فزع أصحاب القوارب المخصصة للصيد التقليدي، وتمنعهم من ممارسة نشاطهم بشكل سلسل.

"هجمات انتقامية"

وقال نورالدين لوزي، فاعل حقوقي، في حديث مع "إرم نيوز"، إن هجمات هذه الحيتان القاتلة على القوارب التقليدية تزايدت على نحو لافت، خلال السنوات الأخيرة وتحديداً بسواحل طنجة، حيث أغرقت في وقت سابق العديد من السفن.

وزاد لوزي، إن بعض القراءات العلمية تعتقد أن هجمات "الأوركا" انتقامية بالدرجة الأولى، بسبب اصطدام سفن الصيد بهذه الحيتان. مطالباً الجهات الوصية على قطاع الصيد بمنح بتعويضات للمتضررين خاصة أصحاب القوارب التقليدية.

وكانت مجموعة أبحاث الحيتان القاتلة (Atlantic Orca Working Group) أكدت أن هجوم "الأوركا" تضاعف ثلاث مرات في العالم، إذ تم توثيق أكثر من 200 حادث في عام 2022 مقارنة بـ 52 حادثا في عام 2020.

وبحسب تقارير دولية، فإن أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في هذه الهجمات هو أن الحيتان القاتلة تستهدف في المقام الأول القوارب الصغيرة.