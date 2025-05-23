ظهور أحمد السقا في عيد ميلاد أسماء جلال يثير تفاعلا واسعا

أثار ظهور الفنان المصري أحمد السقا في حفل عيد ميلاد الفنانة أسماء جلال جدلًا واسعًا، خاصةً أنه جاء في ظل استمرار تفاعل الجمهور مع أخبار انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير.

ورغم الأجواء الخاصة التي أحاطت بانفصاله، لبّى السقا دعوة الحفل وظهر وسط عدد من النجوم في حالة من المرح والتفاعل، ملتقطًا الصور ومشاركًا الأحاديث مع أصدقائه من الوسط الفني.

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لاحظ الجمهور التغيرات في ملامحه، بما في ذلك علامات التقدم في السن وفقدان واضح في الوزن، وهو ما أثار العديد من التعليقات على مواقع التواصل.

وشهد الحفل حضور نخبة من مشاهير الفن، من بينهم عمرو دياب، آسر ياسين، هشام ماجد، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، علي ربيع، أحمد رزق، عمرو يوسف، ميان السيد، أمير شاهين وزوجته، حمدي المرغني، أوس أوس، المنتج محمد حفظي.

وتزامن ظهور السقا مع استمرار انتشار منشورات منسوبة إليه عبر مواقع التواصل حول طلاقه. وفي مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، نفى السقا كتابته أيًّا من تلك المنشورات، مؤكدًا: "دي أم عيالي، ومستحيل أغلط فيها".

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وأوضح أن حساباته لم تتعرض للاختراق، لكن بعض التعليقات نُشرت من خلال شقيقته دون علمه.

وفي منشور رسمي عبر صفحته على "فيسبوك"، أكد السقا أن الانفصال حدث قبل ستة أشهر، وتم الطلاق الرسمي منذ شهرين فقط، مشددًا على احترامه لزوجته السابقة مها الصغير، وحرصه على الحفاظ على خصوصية العائلة.