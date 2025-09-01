مصر.. 20 مُصابًا بحادث سير مروع في محافظة دمياط

شهد الطريق الدولي الساحلي الرابط بين مدينتي دمياط الجديدة وكفر البطيخ، اليوم الاثنين، حادث تصادم مروّعًا بين سيارة ملاكي وعربة نقل جماعي من نوع "ميكروباص"، أسفر عن إصابة عشرين شخصًا بإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة من الجسد.

وفور تلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن دمياط بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، تحركت قوة أمنية إلى موقع التصادم، بالتزامن مع الدفع بعدد من عربات الإسعاف، التي باشرت نقل المصابين إلى عدد من مستشفيات المحافظة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأفادت مصادر طبية بأن الإصابات تنوعت بين كسور في الساقين والذراعين والعمود الفقري، إلى جانب إصابات سطحية وجروح قطعية، في حين تراوحت أعمار المصابين بين خمسة أعوام وأربعة وسبعين عامًا.

وبحسب شهود عيان، وقع الحادث نتيجة السرعة الزائدة التي كانت تسير بها السيارة الملاكي، فقد تفاجأ سائق الميكروباص بالمركبة المسرعة تعترض طريقه، ما أفقده السيطرة على عجلة القيادة، وأدى إلى الاصطدام المباشر بين المركبتين.

وقد حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في حين يواصل المصابون تلقي العلاج والمتابعة الطبية داخل المستشفيات المعنية في محافظة دمياط.