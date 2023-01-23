"سوق المهن اليدوية".. إغلاق أحد أشهر معالم دمشق التراثية

وبرر تقرير للوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"، اليوم الإثنين، إخلاء سوق المهن بالتصدعات والتشققات التي أصابت أرضيات وجدران مبنى "التكية السليمانية" التي تحتضن السوق، وحملت معها مخاطر كبيرة على شاغليها، وهددت بانهيار هذا المعلم الأثري التاريخي المهم.

ونقلت الوكالة عن مديرة التطوير السياحي في وزارة السياحة المهندسة راما الشيخ، قولها إن شاغلي السوق من الحرفيين والصناعيين وعددهم نحو 40 حرفيًا سينقلون إلى مكان بديل في حي دُمَّر، غرب العاصمة.

وأظهر تقرير الوكالة ضرورة هذه الخطوة وإيجابياتها، من دون الإشارة إلى السلبيات وخسارة دمشق لأحد أبرز معالمها، خصوصًا وأن حرفيي السوق كانوا قد أبدوا اعتراضات على الإخلاء حينما تلقوا إنذرات بذلك قبل نحو ثلاثة أشهر.

التكية السليمانية

سوق المهن اليدوية هو جزء من "التكية السليمانية" الواقعة على ضفاف نهر بردى وسط دمشق، والذي يضم مسجد التكية ومتحفاً وسوقاً للمِهن اليدوية ومدرسة.