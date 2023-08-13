ارتفاع قتلى انهيارات طينية في الصين إلى أربعة

قالت الإذاعة الرسمية الصينية، اليوم الأحد، إن عدد قتلى الانهيارات الطينية التي وقعت يوم الجمعة في إقليم شنشي بشمال غرب الصين ارتفع إلى أربعة.

وكان التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) ذكر في وقت سابق، أن الانهيارات الطينية التي شهدتها مدينة شيان في أعقاب هطول أمطار غزيرة على المنطقة خلفت 18 شخصا بين قتيل ومفقود مع وقوع إصابتين مؤكدتين.