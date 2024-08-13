وثّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حادث سقوط مروع لفتاة تبلغ من العمر 17 عاما من على صخرة "الروشة" الشهيرة، على شاطئ منطقة الروشة.

ووفق ما تداولته حسابات إخبارية محلية، كانت الفتاة، التي قيل إنها من الجنسية السورية، وظهرت وهي تقف بشكل خطير على حافة الصخرة، تلتقط صور "سيلفي" مع مجموعة من الشبان والشابات، عندما انزلقت وسقطت من علو شاهق في المياه.

وفي الفيديو، يمكن سماع صراخ الفتاة، التي لم تكن تجيد السباحة، بحسب المعلومات المتداولة.

ولاحقا، تم إنقاذها من قبل أحد المواطنين، الذي كان على زورق، وصدف وجوده في المكان، مع أفراد من الصليب الأحمر.

وقالت قناة "المشهد" إن الفتاة كانت فاقدة للوعي لحظة الوصول إليها.

ولا تزال ملابسات الحادثة وأسبابها غامضة، إذ راجت معلومات عن محاولة الفتاة الانتحار.