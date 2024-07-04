حمادة هلال يطمئن جمهوره بعد وعكة صحية

طمأن الفنان المصري حمادة هلال جمهوره عن حالته الصحية بعد مروره بوعكة صحية خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه بخير.

وأضاف هلال خلال فيديو نشره عبر خاصية القصص المصورة على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الحمد لله أنا بخير، وعكة بسيطة، وبفضل ربنا ودعوتكم الحلوة ربنا كرمني وعدت على خير". وتقدم بالشكر لصديقه المقرب هاني "أبو زيد" لوقوفه إلى جانبه في أزمته.

وكان الفنان حمادة هلال أقلق جمهوره بعد أن أعلن عن تعرضه لوعكة صحية من خلال تدوينة كتبها عبر خاصية القصص عبر حسابه في "إنستغرام"، حيث قال "اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا".

أخبار ذات علاقة الفنان توفيق عبد الحميد يتعرض لأزمة صحية "شديدة"

وكشف مصدر مقرب من الفنان المصري في تصريحات خاصة لـ إرم نيوز" تفاصيل حالته الصحية، لافتًا إلى أنه أثناء أداء مناسك الحج شعر بآلام شديدة في ظهره، ظل لازمته حتى الآن.

وأضاف المصدر أن "هلال" أجرى العديد من الفحوصات بعد عودته من السعودية، والأطباء طلبوا منه الراحة التامة وعدم بذل أي مجهود خلال الفترة الراهنة؛ ما جعله يمكث في منزله طوال هذه الفترة.

وفي أول تعليق لحمادة هلال على وعكته الصحية، كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "أنا، الحمد لله والشكر لله بخير!، أنا في نعمة كبيرة".