مسلسل "أقل من عادي".. عندما يصدق العنوان!

ثلاث عشرة حلقة من مسلسل "أقل من عادي" (سيناريو يم مشهدي، وإخراج نور أرناؤوط) ولم يصدق شيء في هذا العمل بقدر عنوانه، فالشخصيات جميعها مهزوزة وحائرة ولا تعلم ماذا تريد، وبناء الأحداث هش وفيه الكثير من الإقحامات غير المبررة، أما الحوارات فهي نقطة التميز الأبرز، لكن عندما يتحول الجميع إلى فلاسفة عصرهم، فإن تلك النقطة تسقط أيضاً، ليبقى أداء بعض الممثلين هو مركز القوة ولا شيء آخر.

وما يقصم ظهر هذه الدراما هو الرتابة في كل شيء، من الحكاية إلى أبطالها مروراً بالحبكة، والأهم هو عدم منطقية الكثير من مفاصلها، وما وازاه من رضوخ شبه كامل لكاميرا أرناؤوط أمام نص مشهدي، من دون أي محاولة للتحرر، أو على الأقل إبداع نص بصري ينطلق من الورق ويتخطاه بفكر إخراجي موازٍ.

الحكاية بسيطة، مايا (هيا مرعشلي) تعيش في دمشق، يستدعيها والدها كريم (جهاد سعد) لتزوره في بيروت بعد زمن من انفصاله عن أمها وإهماله الكامل لابنته، لنكتشف أنه صاحب أموال طائلة، إذ لديه فندق ضخم، وفي أحد طوابقه دار للأزياء تديرها زوجته اللبنانية سما (كارمن لبس)، وهي ليست على وفاق نهائياً مع مايا من دون أن نعرف السبب.