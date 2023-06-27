أكثر من 242 ألف حاج يستفيدون من مبادرة "طريق مكة"

استفاد أكثر من 242 ألف حاج من 7 دول، في ختام مبادرة "طريق مكة"، التي تتبناها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ووصل إلى السعودية جميع المستفيدين من المبادرة، البالغ عددهم 242,272 حاجا، عبر رحلات جوية بلغ عددها 667 رحلة، لأداء فريضة الحج للعام الجاري، حسب ما ذكرت الوكالة الرسمية اليوم الإثنين.

جاء المستفيدون من المبادرة التي تأتي، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، من 7 دول هي: المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، بنغلاديش، ولأول مرة في جمهوريتي تركيا وكوت ديفوار.