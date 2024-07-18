نعى الإعلامي الكويتي ومقدم البرامج التلفزيونية، طلال الكشتي، اليوم الخميس، نجله نواف، الذي توفي متأثراً بإصابات بليغة تعرض لها في حادث سير قبل أكثر من أسبوعين.

وأعلن الكشتي الأب، وفاة نجله الشاب، الذي وصفه بـ"البار" عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتلقى سيلاً من التعازي وعبارات المواساة من مواطنيه.

وتعرض نواف الكشتي لحادث سير يوم 1 يوليو/تموز الجاري وفق ما أعلن والده حينها، ودخل على إثره العناية المركزة، قبل أن تعلن وفاته اليوم الخميس.

وقدم رئيس مجلس الأمة السابق، مرزوق الغانم، والشيخ مشاري العفاسي، وشخصيات سياسية وإعلامية واجتماعية في الكويت، تعازيهم لعائلة الكشتي ولوالده الذي يعد من الإعلاميين المعروفين في البلاد.

وارتبط الكشتي الأب بعدة برامج حوارية طوال أكثر من عشر سنوات، حول قضايا سياسية على محطات التلفزة الكويتية، وبينها قناة "atv" المحلية.

كما أن الإعلامي الكشتي هو ناشر منصات "كويتنا" الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب رئاسته لمركز مسارات للدراسات والبحوث.