قال مؤسس ومدير مهرجان الأفلام القصيرة في مدينة السويداء السورية عصام الداهوك، إن عدد الأفلام التي تقدمت للمشاركة في الدورة السابعة للمهرجان وصل إلى 150 فيلماً عربياً وأجنبياً، وتم اختيار 33 فيلماً عربياً من مصر واليمن والمغرب والجزائر وتونس والأردن وعمان وفلسطين والعراق وسوريا.

وفي لقاء خاص مع "إرم نيوز"، قال الداهوك إن طلبات الأفلام الأجنبية لم تقبل؛ لأنها لم تحقق شرط الترجمة إلى اللغة العربية.

وينظم المهرجان المؤسسة الوطنية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، برعاية وزارة الثقافة السورية، وبالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما.

واختار القائمون عليه إهداء الدورة السابعة للمخرج المصري يوسف شاهين.

ويقول الداهوك: "في كل دورة، نختار اسماً سينمائياً مرموقاً نحتفي به، وقد اخترنا الاحتفاء بالمخرج يوسف شاهين؛ نظراً لتجربته الرائدة في الفن السابع".

ورغم الإمكانات المادية البسيطة لمهرجان الأفلام القصيرة في السويداء، إلا أنه يحظى باهتمام السينمائيين العرب، وتطمح إدارته الأهلية إلى الوصول للعالمية في الدورات القادمة.

ويضف الداهوك: "قام برعاية المهرجان مجموعة "سبونسرات" (متكفلين)، وأقيمت الفعاليات بقصر الثقافة بالسويداء، لكننا لم نتمكن من استضافة فنانين من الدول العربية، بسبب الميزانية البسيطة، فنحن مهرجان أهلي يحاول أن يترك بصمة في المشهد السينمائي".

أما عن الجوائز التي يقدمها المهرجان في نهاية فعالياته التي تنتهي يوم الخميس 8 أغسطس الجاري، فقال الداهوك: "يقدم المهرجان جوائز لأفضل فيلم، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل سيناريو، وأفضل تصوير، وأفضل إخراج، وأفضل موسيقى تصويرية، بالإضافة لجائزة لجنة التحكيم وجائزتي تنويه من اللجنة".

وتمكن مهرجان الأفلام القصيرة في السويداء في دورته السابعة، من إقامة الطقوس التي تتبع عادة في المهرجانات، مثل وجود السجادة الحمراء، وطباعة البروشورات الخاصة بالفعاليات، كما استضاف بعض الفنانين السوريين بدعم من الفعاليات الاقتصادية الراعية.

ويطمح مدير المؤسسة الوطنية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، مدير مهرجان الأفلام القصيرة بالسويداء، أن تتحول المدينة إلى قبلة للاحتفاء العالمي بالفن السابع. ويضيف: "نعمل بإمكانات بسيطة، وتدعمنا وزارة الثقافة، ومن المنتظر حدوث نقلات نوعية في الدورة القادمة".