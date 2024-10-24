اكتشاف "مذهل" أثناء تشريح أيدي المومياوات في البيرو

بدأت عملية تشريح أيدي إحدى "المومياوات الغريبة" المثيرة للجدل في بيرو، والتي ظهرت في w,v جديدة كشفت عن عظام وهياكل معدنية.

وأثارت هذه العينات الغريبة الصغيرة التي يبلغ عددها الآن نحو عشر، جدلًا عالميًّا، وغالبًا ما يشار إليها باسم "نازكا ترايداكتلز" نسبة إلى المنطقة في بيرو، التي يُعتقد أنها سُرقت منها على يد "هواكيرو" محليين مجهولين (لصوص القبور).

وقال الأطباء الآن إنهم أزالوا غرسة "معدنية" من راحة يد العينة الجديدة، وذلك وفقًا لِما ذكره مراسل يعمل مع متخصصين طبيين مشاركين في التحقيق لموقع "ديلي ميل".

ووثقت الصور اللحظة التي سحب فيها أحد الأطباء بعناية "الزرع الغريب" المشتبه فيه من يد "نازكا تريداكتيل" المقطوعة ذات الأصابع الثلاث باستخدام ملقط.

وقال الطبيب الذي أزال القطعة المعدنية "إنها سبيكة معدنية معقدة للغاية تتطلب تقنيات خاصة لتكون بهذه الجودة والنقاء".

وأكد الطبيب أن "هذه اليد ثلاثية الأصابع، التي أخرج منها على المعدن لا تنتمي إلى أي من الجثث المعروضة في الكونغرس المكسيكي ".

وأوضح الطبيب أن "هذه اليد هي جزء من سلسلة من القطع المتناثرة التي تنتمي إلى المكان الذي عثر فيه على أجسام ثلاثية الأصابع في بيرو".

وتعود تحقيقات الطبيب حول هذه الأجسام الغريبة، والتي يحتمل أن تكون من خارج كوكب الأرض إلى شهادته أمام جلسة استماع مفتوحة في الكونغرس المكسيكي العام الماضي، والتي تم خلالها تقديم جثتين متشابهتين يزعم أنهما " كائنات فضائية ".