السعودية تطلق اسم مواطن على عيادة طبية في الحج تكريمًا لابنته (فيديو)
أطلقت وزارة الصحة السعودية، اسم أحد مواطنيها الراحلين على عيادة طبية لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة تكريمًا لابنته الطبيبة، التي واصلت عملها في موسم الحج ولم تشهد تشييع والدها.
وأظهر مقطع فيديو، وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، يزور مركزًا طبيًا في المشاعر المقدسة، حيث يوجد أكثر من 1.8 مليون حاج وحاجة، ليعزي الطبيبة ليان العنزي التي توجد في المركز.
وأعلن الوزير إطلاق اسم مشعوف هذال العنزي على العيادة الطبية التي تعمل فيها ابنته، وقال إن الاسم سيظل بشكل دائم على العيادة، بجانب مواساته للطبيبة ولعائلتها.
وحظيت مبادرة الوزير بإشادة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، التي أثنى مدونوها بدورهم على الطبيبة السعودية التي واصلت عملها برفقة مئات آلاف العاملين السعوديين في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وأظهرت صورة من المركز الطبي الذي تعمل فيه الطبيبة ليان العنزي، لوحة تحمل اسم والدها باللغتين العربية والإنجليزية، سرعان ما عُلِّقَت في المركز للدلالة على العيادة التي تميزت بكونها تحمل اسمًا ليس لطبيب.
وكتب أحد المدونين السعوديين على موقع "إكس" معلقًا على قصة الطبيبة التي قررت بر والدها الراحل من خلال مواصلة خدمة الحجاج، وعلى قرار الوزير، بالقول "طبيبة متفانية ووزير مخلص".
وقال آخر إن الابنة خلدت بفعلتها تلك اسم والدها، الذي سيظل في المشاعر المقدسة يشاهده الحجاج من مختلف دول العالم كل عام.