السعودية تطلق اسم مواطن على عيادة طبية في الحج تكريمًا لابنته (فيديو)

أطلقت وزارة الصحة السعودية، اسم أحد مواطنيها الراحلين على عيادة طبية لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة تكريمًا لابنته الطبيبة، التي واصلت عملها في موسم الحج ولم تشهد تشييع والدها.

وأظهر مقطع فيديو، وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، يزور مركزًا طبيًا في المشاعر المقدسة، حيث يوجد أكثر من 1.8 مليون حاج وحاجة، ليعزي الطبيبة ليان العنزي التي توجد في المركز.

وأعلن الوزير إطلاق اسم مشعوف هذال العنزي على العيادة الطبية التي تعمل فيها ابنته، وقال إن الاسم سيظل بشكل دائم على العيادة، بجانب مواساته للطبيبة ولعائلتها.