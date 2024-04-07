دراسة: ربع ساعة من التمارين كفيلة بتعزيز المناعة

خلصت دراسة جديدة إلى أن جلسة تمرين قصيرة مدتها 15 دقيقة يمكن أن تعزز بشكل كبير جهاز المناعة، ما يوفر فوائد صحية محتملة، مثل تحسين الدفاع ضد مسببات الأمراض، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

ووفق منظمة الصحة العالمية، يجب على البالغين ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا، أو 75 دقيقة من النشاط البدني القوي.

وقالت مجلة "نيوزويك" إن التمارين الرياضية لا تساعد فقط في إدارة الوزن، لكنها تعزز أيضًا صحة القلب والأوعية الدموية والصحة العقلية.

وسلطت طالبة الدكتوراة في جامعة هيوستن، ريبيكا هانت، الضوء على الدور الحاسم للنشاط البدني المنتظم في تحسين وظيفة المناعة.

وأكدت هانت أن التمارين الرياضية تؤدي إلى تعبئة الخلايا المناعية، لاسيما الخلايا القاتلة الطبيعية "NK"، في مجرى الدم، حيث تلعب هذه الخلايا دورًا محوريًا في تحديد الخلايا غير الطبيعية والقضاء عليها، بما في ذلك مسببات الأمراض والخلايا السرطانية المحتملة.