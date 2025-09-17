logo
منوعات

العراق.. شاب يقتل والده وعمه بكلاشنكوف بعد خلاف عائلي

سلاح كلاشنكوفالمصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز

أقدم شاب يبلغ من العمر 20 عاماً على قتل والده وعمه في قضاء القاسم جنوبي الحلة العراقية، بعد مشاجرة مع والده الذي ضربه بسبب امتناعه عن الخروج للعمل، ثم سلم نفسه للقوات الأمنية.

وفي التفاصيل ووفقا لمواقع محلية، أطلق الشاب النار من سلاح كلاشنكوف على والده وعمه أمام المنزل في منطقة آل جوذر بعد مشاجرة مع والده.

ووفق الإفادة الأولية، تبين أن سبب المشاجرة قيام الأب بضرب الشاب صباحاً، لامتناعه عن الخروج للعمل، ما دفعه إلى استخدام السلاح وإطلاق النار عليه وعلى عمه ليرديهما قتيلين في الحال.

وبعد الحادثة سلم المتهم سـلاحه لنقطة أمنية قريبة، ونفسه للقوات الأمنية.

