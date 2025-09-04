سميرة توفيق تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

أثارت الأنباء المتضاربة، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بشأن الحالة الصحية للفنانة اللبنانية القديرة سميرة توفيق، موجة من الجدل والقلق بين جمهورها ومتابعيها، وسط تصاعد الشائعات التي وصلت حدّ تداول شائعة وفاتها.

وفي خطوة حاسمة لوقف تلك الشائعات، انتشر تسجيل صوتي للفنانة سميرة توفيق عبر منصة إنستغرام، وجهت فيه رسالة طمأنة مباشرة إلى جمهورها، مؤكدة تحسن حالتها الصحية، وقالت: "وضعي الصحي أفضل، أجريت عملية القسطرة، وأشكر كل من دعوا لي بالشفاء وتساءلوا عن حالتي الصحية".

من جانبها، أكدت لينا رضوان، ابنة شقيقة الفنانة، أن ما يتم تداوله من أخبار عن وفاة سميرة توفيق عارٍ تمامًا من الصحة، موضحة أنها تتلقى العلاج حاليًا داخل أحد المستشفيات في أبو ظبي، حيث تُحاط برعاية طبية دقيقة.

وفي حديثها عن تفاصيل الوعكة الصحية، أوضحت لينا أن خالتها أُصيبت بفيروس في أثناء زيارتها الأخيرة إلى بيروت، فقد ظهرت الأعراض على معظم أفراد الأسرة تباعًا، قبل أن تبدأ علامات التعب بالظهور على الفنانة في أواخر الرحلة، ما استدعى عودتهم العاجلة إلى الإمارات لتلقي العلاج المناسب، على حد قولها.

وأضافت لينا في تصريحات إعلامية أن نتائج الفحوص الطبية الأخيرة جاءت مطمئنة جدًا. ورغم تعرض الفنانة لارتفاع في درجة الحرارة خلال الأيام الماضية، إلى جانب حالة من الإرهاق الشديد، فإن وضعها الصحي الآن في تحسن ملحوظ، وفق تعبيرها.

وفي ختام تصريحها، عبرت لينا رضوان عن امتنانها العميق لدولة الإمارات، مثنية على جودة الرعاية الطبية التي تتلقاها الفنانة في العاصمة أبوظبي، قائلة: "لم يتركونا لحظة، والاهتمام الذي قُدّم فاق كل التوقعات، الله يديم عز الإمارات على كل ما تفعله".