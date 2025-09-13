"وصلة رقص".. احتفال يوسف مازن بحمل زوجته هدى يثير الجدل (فيديو)

أثار البلوغر العراقي يوسف مازن موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع مصوَّر وهو يحتفل بحمل زوجته بطريقة غير تقليدية، تسببت في تعطيل حركة المرور في أحد الشوارع الحيوية وسط العاصمة بغداد.

ووثّق المقطع المتداول لحظة رقص مازن، البالغ من العمر 27 عامًا، في الطريق العام بمنطقة المنصور، وهو ما أدى إلى إزدحام مروري أثار استياء عدد من المواطنين والمارة، الذين أعربوا عن امتعاضهم.

وتباينت ردود الأفعال على الحادثة؛ حيث رأى فريق من المتابعين أن مازن تجاوز حدود الخصوصية والذوق العام، مطالبين بمحاسبته قانونيًا أو على الأقل تحذيره من تكرار هذه الأفعال في الأماكن العامة.

ورأى آخرون أن ما حدث كان لحظة فرح عفوية لا تستدعي كل هذا الهجوم لعدم خروج الواقعة من إطار التعبير البريء عن السعادة، حسب تعبيرهم.

تجدر الإشارة إلى أن يوسف مازن متزوج من البلوغر المعروفة هدى يوسف، التي تشتهر بمحتوى خاص بالموضة والأزياء، بينما عُرف مازن بأسلوبه المرح ومحتواه الترفيهي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال عدد من رواد التواصل الاجتماعي في العراق إن الواقعة عكست حجم التفاعل الذي باتت تحظى به تصرفات المؤثرين في الفضاء الرقمي، لا سيما حين تمس الحياة اليومية للمواطنين أو تلامس النظام العام.