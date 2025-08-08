عشرات القتلى والجرحى بحادث سير مروّع في مصر (فيديو)

قضى 7 أشخاص، من بينهم أفراد عائلة واحدة، وأُصيب 44 آخرون، في حادث سير مروع وقع صباح اليوم الجمعة، بمحيط محافظة "بني سويف"، جنوب مصر.

وقع الحادث إثر تصادم "أتوبيس"، تابع لشركة النقل الشهيرة "سوبر جيت" بشاحنتي نقل متوقفتين، بسبب عطل مفاجىء، على بعد أمتار من بوابات "الكريمات" على الطريق الصحراوي الشرقي.

حادث تصادم أتوبيس من شركة الزهراء ترافيل ومقرها قرية بني حميل مع سيارتين نقل الاتوبيس تحرك من قرية بني حميل الساعه... Posted by ‎مجلة صوت البلينا‎ on Friday, August 8, 2025

وأكدت التحريات أن الحادث أسفر عن مصرع 7 أشخاص في الحال، إضافة إلى إصابة 44 آخرين بجراح متنوعة تتراوح بين بسيطة وخطيرة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات القريبة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف السلطات المختصة.

رحلة بلا عودة جمعتهم.. أشقاء وأفراد عائلة بين ضحايا حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف Posted by ‎القاهرة 24‎ on Friday, August 8, 2025

وباشرت الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، ومعرفة مدى التزام قائدي المركبات الثلاث بالسرعات المقررة مع إجراء اختبار المخدرات لهم، وجارٍ رفع آثار التصادم لإعادة حركة السير إلى طبيعتها.