جين فوندا الفائزة بالأوسكار مرتين: السرطان إلى انحسار
أعلنت الممثلة جين فوندا، التي ستكمل عامها الخامس والثمانين، يوم الأربعاء المقبل، أنها تلقت هدية مبكرة لعيد ميلادها عندما أخبرها طبيبها أن مرض السرطان الذي تعاني منه بدأ في الانحسار.
وكانت فوندا قد كشفت، في سبتمبر/ أيلول، أنها تخضع لعلاج كيميائي لما قالت إنها صورة قابلة للعلاج من اللمفومة اللاهودجكينية. وقالت إنها توقفت حاليًا على العلاج الكيميائي.
وكتبت فوندا على "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أشعر بأنني مباركة للغاية ومحظوظة للغاية، وأتقدم بالشكر لكل من صلّوا ودعموني، وأنا واثقة من أن الأمر كان له دور في الأخبار السارة" التي وصفتها بأنها "أفضل هدية عيد ميلاد على الإطلاق".
وقدمت فوندا أعمالًا للسينما والتلفزيون على مدار أكثر من 6 عقود وفازت بجائزتي أوسكار عن دوريها في فيلمي كلوت، العام 1971 والعودة للديار العام 1978. ولعبت في العام الجاري دور البطولة في الموسم الأخير من مسلسل نتفليكس الكوميدي (جريس وفرانكي).
وبعيدًا عن الفن، تبنت فوندا قضايا متنوعة وتركز حاليًا على الدفع من أجل سياسات للحد من تغير المناخ.