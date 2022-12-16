جين فوندا الفائزة بالأوسكار مرتين: السرطان إلى انحسار

وكانت فوندا قد كشفت، في سبتمبر/ أيلول، أنها تخضع لعلاج كيميائي لما قالت إنها صورة قابلة للعلاج من اللمفومة اللاهودجكينية. وقالت إنها توقفت حاليًا على العلاج الكيميائي.

وكتبت فوندا على "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أشعر بأنني مباركة للغاية ومحظوظة للغاية، وأتقدم بالشكر لكل من صلّوا ودعموني، وأنا واثقة من أن الأمر كان له دور في الأخبار السارة" التي وصفتها بأنها "أفضل هدية عيد ميلاد على الإطلاق".