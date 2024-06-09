مصر.. قرار من النيابة العامة بشأن "صفعة" عمرو دياب
أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يوضح اعتداء الفنان عمرو دياب على معجب حاول التقاط صورة تذكارية معه، كما أمرت بعرضه على خبراء لفحصه والتأكد إن كان الشاب اعتدى على عمرو دياب أو لا.
واستمعت النيابة لأقوال الشاب المعتدى عليه، حيث أكد أنه كان مدعوا من صاحب الحفل، وأثناء ذلك طلب من الفنان عمرو دياب التقاط صورة تذكارية معه، مضيفا: "أخرجت هاتفي المحمول وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعي على وجهي ونهرني أمام الحضور".
ومن جانبه حرر أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان عمرو دياب، محضرا ضد الشاب في قسم شرطة التجمع الأول، يتهمه فيه بالاعتداء الجسدي عليه، خلال أدائه فقرته في حفل زفاف.
وتعود تفاصيل حادثة الاعتداء عندما كان الشاب يحاول التقاط سيلفي مع عمرو دياب خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي إلى نجل رجل الأعمال منصور عامر، داخل أحد الفنادق في القاهرة، ليفاجأ برد فعل عنيف وقيام الفنان بصفعه أمام الحاضرين؛ ما أثار استهجان رواد مواقع التواصل الذين انتقدوا الفنان المصري على هذا التصرف.