إمام الحرم يثير الجدل حول وفاة الداعية المصري عمر عبد الكافي

أثار الشيخ والداعية السعودي ياسر بن راشد الدوسري إمام وخطيب المسجد الحرام، الجدل، خلال الساعات الأخيرة، بعد نشره تدوينة عن وفاة الداعية المصري الشيخ عمر عبد الكافي.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا تدوينة للداعية السعودي، ما لبث أن حذفها سريعاً، بحسب ناشطين، أعلن فيها عن وفاة الداعية المصري عمر عبد الكافي.

وتبادل طيف واسع من المغردين التعازي وعبارات المواساة بعد رواج شائعة وفاة الشيخ عمر عبد الكافي، الذي يعتبر أحد أبرز وأشهر الدعاة في العالم الإسلامي.

ولاحقاً، نشر الدوسري تدوينة أخرى جاء فيها: "الدكتور عمر عبد الكافي بخير حال ولا صحة للأخبار المتداولة عن وفاته - شارك لمنع الإشاعات".