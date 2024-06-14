حلا شيحة ترد على الشائعات حول صورتها مع أحمد سعد

علقت الفنانة حلا شيحة في حديث لـ "إرم نيوز" على تفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة التي جمعتها بالمطرب أحمد سعد وما دار حولها من شائعات، إذ قالت إنها تعاملت مع الأمر بشكل طبيعي دون انزعاج.

وأضافت: "حينما تكون الفنان المحبوب والنجم الذي يحبونه الناس ويرغبون في متابعة أخباره فيكون الأمر عاديًا برواج الأخبار عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، تعاملت مع التعليقات على الصورة التي جمعتني بالمطرب أحمد سعد بطريقة التقبل، إذ اعتبرت الأمر نوعًا من حب الناس والجمهور لي أن يهتمون بأخباري ويعلقون عليها".