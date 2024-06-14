حلا شيحة ترد على الشائعات حول صورتها مع أحمد سعد
علقت الفنانة حلا شيحة في حديث لـ "إرم نيوز" على تفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة التي جمعتها بالمطرب أحمد سعد وما دار حولها من شائعات، إذ قالت إنها تعاملت مع الأمر بشكل طبيعي دون انزعاج.
وأضافت: "حينما تكون الفنان المحبوب والنجم الذي يحبونه الناس ويرغبون في متابعة أخباره فيكون الأمر عاديًا برواج الأخبار عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، تعاملت مع التعليقات على الصورة التي جمعتني بالمطرب أحمد سعد بطريقة التقبل، إذ اعتبرت الأمر نوعًا من حب الناس والجمهور لي أن يهتمون بأخباري ويعلقون عليها".
وواصلت قائلة: "صورة عادية تم التقاطها بدافع الحب والصداقة، من حق الجمهور أن يتفاعل ويعلق على الصورة بالشكل الذي يريده دون تجريح، تقبلت الأمر ولم أشعر بأي انزعاج من الجمهور حول هذه الصورة".
ومن ناحية أخرى، تحدثت حلا عن مشاريعها الفنية المقبلة وقالت: "أفكر في السينما وأتمنى تقديم العمل السينمائي القريب الذي يقدمني بشكل مختلف، كما أطمح لتقديم عمل درامي قصير ذي حلقات قليلة ويتم عرضه خارج موسم دراما رمضان، خطوتين أحب أن أتواجد بهما خلال الفترة المقبلة".
والجدير بالذكر أن مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي عُرِض ضمن موسم دراما رمضان الماضي والمأخوذ عن رواية الكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس؛ هو آخر أعمال الفنانة حلا شيحة، الذي شاركت في بطولته إلى جانب خالد النبوي ونخبة من الممثلين أبرزهم: نور النبوي، نشوى مصطفى، هاجر السراج، مايان السيد و ليلى عز العرب ونخبة من الممثلين الشباب وضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك واخراج محمد سلامة.