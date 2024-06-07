ابتلع دودة شريطية وصنع شوكولا من دمه.. طبيب يجري تجارب علمية على نفسه

نال الدكتور مايكل موسلي شهرة واسعة، بعد إحداثه فرقًا هائلاً في حياة عدد لا يحصى من المرضى خلال حياته المهنية الطويلة، ولكنه نال شهرة أوسع بسبب تجاربه التي يجريها على نفسه، للخروج بنتائج عملية مفيدة في مجال الصحة.

وألقت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية نظرة على بعض الأمور الأكثر غرابة التي قام بها الدكتور موسلي في مجال الطب:

تبديل أجزاء من دماغه

في الفيلم الوثائقي لعام 2011 "الدماغ: تاريخ سري" ذهب مايكل إلى حد إيقاف أجزاء من دماغه أثناء عملية تعرف باسم التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة، ويظهر في لقطات من الشريط الذي أنتجته "بي بي سي" أن الطبيب كافح من أجل التحرك أو التحدث بينما استخدم البروفيسور فنسنت والش من جامعة كوليدج لندن تيارًا كهربائيًا للتدخل في أجزاء معينة من دماغ الطبيب. وفي مرحلة ما، يمكن رؤية موسلي وهو يكافح من أجل تلاوة قصيدة "جسر لندن يسقط"، وفي أخرى يتعثر أثناء محاولته العد.

شوكولا مصنوعة من دمه

وفي فيلمه الوثائقي "عالم الدم الرائع" لعام 2015، تناول مايكل حلوى سوداء مصنوعة من دمه، بينما كان يستكشف علاجات عمرها قرون تحيط بالآثار المفترضة لاستهلاك الدم.

وقال مايكل في شرحه للتجربة تلك: "يُقال إن الكونتيسة المجرية إليزابيث باثوري في القرن السادس عشر، استحمت في دماء 650 عذراء مذبوحة على أمل أن تساعدها دماؤهن الجديدة بطريقة ما على التشبث بشبابها المتلاشي".

وأضاف: "من الواضح أن هذا هراء.. لقد كانت عمليات نقل الدم تنقذ الأرواح لعقود من الزمن، ومن المؤكد أن الدم نفسه مغذٍّ للغاية. وللتوضيح، قررت أن أصنع بودينغ الدم من دمي ثم أتناوله. فهو غني بالحديد، البروتين وفيتامين سي، كما أنها تحتوي على سعرات حرارية".

وتمكن مايكل من صنع حلوى البودينغ السوداء، والتي تم تشبيهها بالشوكولا باستخدام 230 مل من دمه، ويبدو أنه لم يمانع في تذوقها على الإطلاق. وبعد أن تناول قضمة، قال: "ليست سيئة، أعتقد أنه يمكن فعل ذلك مع القليل من الملح، من الواضح أن دمي ليس مالحًا جدًا. ولا أعتقد أنه سيعتبر طبقًا شعبياً".