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مصر.. مشاجرة بسبب طائرة ورقية تتحول لجريمة قتل

مصر.. مشاجرة بسبب طائرة ورقية تتحول لجريمة قتل
طائرة ورقية (تعبيرية)
أحمد بيومي
أحمد بيومي
13 يوليو 2024، 12:46 م

أقدم مراهق على قتل جاره في حي بولاق الدكرور في مصر، بسبب عتاب الجار له لاعتدائه على شقيقه الصغير. فما كان منه إلا أن سدد له طعنة نافذة بالقلب أردته قتيلاً.

وبدأت أحداث القضية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مستشفى بولاق العام يفيد بورود شاب "١7 عامًا"، متوفى بسبب طعنة نافذة في الصدر أدت إلى تمزيق قلبه.

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وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، لمعاينة جثمان الشاب، وبسماع شهادة الشهود، تبين أن جاره الشاب "١7 عامًا" هو من قام بطعنه.

وأوضح الشهود أن شقيق المجني عليه الصغير كان يلعب بطائرة ورقية، وعندما ذهبت الطائرة إلى منزل الجيران، قام القاتل بضرب الطفل، ليذهب الطفل ويخبر شقيقه بما حدث، فقام القتيل باصطحاب شقيقه والذهاب لمعاتبة جاره على ما فعله، إلا أن مشاجرة نشبت بينهما قام خلالها القاتل بإخراج سلاح أبيض "سكين" من طيات ملابسه، وتوجيه طعنة نافذة بالقلب للجار.

وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، كما أمرت الطب الشرعي بتشريح الجثمان، وإعداد تقرير حول الوفاة.

وخلال ساعات، ألقت الشرطة القبض على المتهم، والذي اعترف بالواقعة، مشيرًا إلى أنه قتله بحجة أنه أراد الاعتداء عليه دفاعًا عن شقيقه.

 

جريمةمصر

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