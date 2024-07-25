ألقت شرطة نينوى في العراق، القبض على رجل قام بقتل ابنه، وإخفاء جثته في مكب النفايات، بعد خمس ساعات من وقوع الجريمة.

وأفاد مصدر أمني في قيادة شرطة نينوى اليوم الخميس، لـ"إرم نيوز" بأن القوات الأمنية في شرطة نينوى ألقت القبض على أب قتل ابنه خنقا داخل منزله ثم نقله بحاوية النفايات، ورماه في المكب بالجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وأوضح المصدر "بعد العثور على جثة الطفل شكلت شرطة نينوى فريق تحقيق وبعد المتابعة بالكاميرات تم التوصل إلى الأب ليعترف بالجريمة. وكيف حمل الابن داخل حاوية نفايات، ونقله إلى المكب لإخفاء معالم الجريمة".

وأكد المصدر أن سبب الجريمة يعود إلى خلافات عائلية"، مشيرًا إلى أنه "اتخذَت الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق مادة الاتهام".