"الباركنسون" يقضي على أسطورة الروك البريطاني أوزي أوزبورن

رحل أسطورة الروك والميتال البريطاني أوزي أوزبورن، المغني الرئيس لفرقة Black Sabbath، عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض باركنسون، بحسب ما أكدت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وكان أوزبورن قبل أسبوعين فقط، صعد إلى المسرح للمرة الأخيرة في مهرجان "Back to the Beginning"في مسقط رأسه برمنغهام، احتفالاً بفرقة Black Sabbath، بمشاركة فرق شهيرة مثل: Metallica، وGuns N’ Roses، وPantera.

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وفي بيان مؤثر، قالت عائلته: "بكلمات لا تكفي لوصف الألم، نعلن رحيل أوزي الحبيب هذا الصباح، محاطاً بعائلته ومغموراً بالحب. نرجو احترام خصوصيتنا في هذا الوقت العصيب".

ومنذ إعلانه عن إصابته بباركنسون في يناير 2020، خاض أوزبورن رحلة طويلة مع المرض، وتوقّف عن الجولات الموسيقية، في 2023، بسبب إصابة في العمود الفقري.

ورغم ذلك، ظل يعبّر عن ألمه لخذلان جمهوره قائلاً: "فكرة خيبة الأمل التي قد يشعر بها جمهوري تُمزّقني".

أوزبورن، المولود في برمنغهام العام 1948، بدأ رحلته الموسيقية مع Black Sabbath في نهاية الستينيات، وأسهم في صياغة هوية موسيقى الهيفي ميتال بصوته المميز، ومواضيعه المعتمة.

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وأُقيل من الفرقة، العام 1979، بسبب مشكلات الإدمان، لكنه انطلق بعدها في مسيرة فردية تفوقت تجارياً على نجاحاته الجماعية، من خلال ألبومات، مثل: Blizzard of Ozz وDiary of a Madman.

وشهدت حياة أوزبورن سقوطات كثيرة، ما بين حياة شخصية صاخبة، وحفلات مفعمة بالجدل، وزواجه الشهير من شارون أوزبورن، التي أدارت مسيرته وأطلقت مهرجان Ozzfest الشهير.

لاحقاً، أصبح نجم تلفزيون الواقع في برنامج "The Osbournes"، الذي نال شهرة واسعة مطلع الألفية.