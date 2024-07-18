قالت السلطات الهندية، إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما، وأُصيب 20 آخرون بجراح عندما خرجت عدة عربات بقطار ركاب عن مسارها في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، اليوم الخميس.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عربات قطار شانديجار-ديبروجاره السريع، الذي يربط ولايات شمال الهند بولاية آسام في الشرق، مائلة على جانبها على السكة الحديدية، بينما يجلس ركاب في الخارج مع أمتعتهم.

ووقع الحادث في منطقة جوندا على بعد أكثر من مئة كيلومتر من لوكناو عاصمة الولاية.

وقال مفوض الإغاثة في الولايات، إن فريقا من الأطباء حضر إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى.

وقال باكانج سينج المتحدث باسم السكك الحديدية، لوكالة أنباء "إيه.إن.أي"، إن التقارير الأولية تفيد بأن حوالي خمس عربات خرجت عن مسارها.

ولاقى ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم، وأُصيب العشرات الشهر الماضي عندما اصطدم قطار شحن بالجزء الخلفي من قطار ركاب كان متوقفا في ولاية البنغال الغربية شرقي الهند.