أمريكا.. شركة طيران تعتذر عن منشور اعتبر مسيئا للعلم الفلسطيني

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن خطوط "دلتا" الجوية الأمريكية اعتذرت أمس الخميس، عن منشور تم حذفه لاحقا من حسابها على "إكس" اعتبر إساءة للعلم الفلسطيني.



ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشركة قولها إن المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي "لم يكن يتماشى مع قيمنا ومهمتنا".



وأضاف المتحدث أن الشخص الذي كتب المنشور "تم التحدث معه، ولم يعد يشرف على حسابات دلتا الاجتماعية".

لكن البيان لم يحدد ما إذا كان عضو الفريق لا يزال يعمل في "دلتا".



وكان أحد المسافرين نشر على "إكس" منشورا اشتكى فيه من مضيفات يعملن في الشركة يضعن العلم الفلسطيني كـ"دبابيس" على زيهن الرسمي، واصفا العلم الفلسطيني بأنه "شعار حماس".



بدوره، رد حساب الشركة على منشور المسافر وكتب: "نسمعك، سنكون مرعوبين أيضا من ذلك"، مضيفا: "يعكس موظفونا ثقافتنا ولا نستخف بعدم اتباع سياستنا".



لكن حساب الشركة حذف المنشور لاحقا.



وقالت "دلتا" في بيانها إن المضيفات، اللواتي تم تصويرهن في رحلات منفصلة، ما زلن يعملن في شركة الطيران، وتلقين دعما من الشركة.



لكن شركة الطيران منعت ارتداء الدبابيس التي تمثل دولا خارج الولايات المتحدة على الزي الرسمي.



وقالت إنه لن يسمح إلا بدبابيس العلم الأمريكي، بعد هذه الحادثة.



وأدان نشطاء فلسطينيون رد "دلتا"، وقال العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إنهم يعتزمون مقاطعة شركة الطيران ردا على هذه الخطوة.