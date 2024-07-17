وثّق فيديو مروع في إسرائيل، ظهور امرأة وهي تسير نحو مركز تجاري، بينما كانت تحمل فأسًا وتبتسم بشكل غريب، وبدت كل تصرفاتها مريبة.

وتعتقد الشرطة الإسرائيلية أن المرأة المعنية أقدمت على قتل ابنها، البالغ 6 سنوات من العمر، في منزلهما في هرتسليا قبل ظهورها وهي تتجة إلى مركز تجاري، مسلحة بفأس، وقد هاجمت حارس أمن في الخارج.

وعُثر على جثة الطفل الضحية داخل المنزل في هرتسليا، يوم الثلاثاء.

ومن المرجح أن الجريمة تم اكتشافها بعد اعتقال الشرطة للمرأة خارج المركز التجاري، بعد مشادة مع حارس الأمن.

واستُدعي عدد كبير من الضباط إلى منزل المرأة، حيث جثة الطفل.

وفي مقطع الفيديو، تقترب المرأة من المركز التجاري وتحاول مهاجمة الحارس بالفأس، لكنه يتمكن من انتزاعه منها.

وإثر ذلك، اعتقل رجال الشرطة المرأة بعد وصولهم إلى موقع البلاغ، وتبين أنها مقيمة في هرتسليا، وتبلغ من العمر 33 عامًا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، توجهت الشرطة بعدها إلى عنوان منزلها، حيث عثرت على جثة الطفل الصغير، الذي قيل إنه ابنها.