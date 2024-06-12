حمو بيكا يقاضي إعلاميا ومحاميا

حرر مغني المهرجانات المصري حمو بيكا محضرا بالشرطة، اتهم فيه إعلاميا متخصصا في الشأن الفني، ويقدم برنامجا تلفزيونيا، ومحاميا حل ضيفا عليه؛ إذ يتهمهما بالتعدي عليه بالسب والقذف والتقليل من شأنه.

وأشار بيكا في بلاغه إلى أن المتهمين تناولا سيرته في برنامج تلفزيوني باحتقارها والتقليل من قدرها، فضلا عن توجيه عبارات تمثل سبا وقذفا.

ولفت حمو بيكا إلى أن المحامي تعدى بالقول عليه؛ إذ زعم أنه يحرض على الفسق والفجور، موضحا أن قانون مكافحة الدعارة واضح في معاقبة أمثاله.

وقدم مغني المهرجانات المصري دليلا على اتهاماته وهي نسخة من حلقة البرنامج الذي تناول المتهمان خلاله سيرته، وأهانوه خلاله.

وأحالت الشرطة البلاغ للنيابة العامة للتحقيق فيه، واستدعاء المتهمين لمواجهتهما بما نسب إليهما من اتهامات.

ويأتي بلاغ حمو بيكا بعد أيام قليله من قيامه برفع دعوى يتهم فيها نور التوت بـ"التشهير والقذف" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بيكا في بلاغه، إن "المطرب نور التوت أساء إلى سمعته متعمدا، لقيامه بسبه وقذفه والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامه بسرقة مبلغ 200 ألف دولار حصيلة أعمال فنية على قناته على يوتيوب".