محمد الحلو يثير أزمة في الأوبرا

أثار الفنان المصري محمد الحلو أزمة مع "دار الأوبرا" المصرية، بعد خلاف نشب بينه وبين الموسيقار هشام جبر قائد الأوركسترا، ما دفع الفنان للاعتذار عن حفله المقرر.

وأثيرت الأزمة، خلال كواليس حفل "100 سنة غنا" الذي أقيم، مساء الأربعاء، بدار الأوبرا المصرية، واعتذر عنه الحلو بسبب خلافه على كيفية أداء التحضيرات والطبقة الموسيقية التي طلب منه الغناء وفقاً لها.

وقال حمادة نجل الفنان محمد الحلو ومدير أعماله، لـ "إرم نيوز"، إنهما لقيا معاملة لا تليق من المايسترو هشام جبر بعد حضور والده لدار الأوبرا يوم الثلاثاء لإجراء البروفات.

وأضاف: "تفاجأ والدي بطلب هشام جبر من والده أن يغني بطبقة صوت منخفضة للغاية، فأخبره والدي بأن هذه الطبقة لا تليق بصوته، وتغني بها السيدات فقط، إلا أنه تعنّت لكي لا يكتب نوتة جديدة".

وأصدرت "دار الأوبرا" المصرية بياناً، مساء الأربعاء، نفت خلاله علاقتها بالأزمة، مشيرة إلى أنها نشبت بين الحلو وجبر ولا علاقة لها بها.