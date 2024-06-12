أوبرا وينفري تدخل المستشفى بسبب حالة صحية خطيرة

وعلى الرغم من تلقي الرعاية اللازمة، أكدت غيل كينغ أن أوبرا وينفري ستتعافى، وأعربت عن أملها في أن لا تغضب منها صديقتها أوبرا بعد أن كشفت هذه التفاصيل عن صحتها.

وأشارت غيل إلى أن الانتكاسة الصحية التي أصابت أوبرا، لا دخل لها بدواء التخسيس الذي كشفت المذيعة الشهيرة عن لجوئها إليه لخسارة وزنها الزائد في الفترة الأخيرة.

ولاحقا، خرج متحدث باسم أوبرا وينفري ليطمئن الجمهور على حالتها، مؤكدا أنها تتعافى حاليًا من الفيروس، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بخصوص إقامتها في المستشفى أو سبب إصابتها بالمرض.