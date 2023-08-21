معرض رالف حاج.. توثيق لحروب لبنان بمقاربة فلسفية
يجد الزائر لمعرض الفنان رالف حاج، الذي يقيمه في متحف " بيت بيروت"، نفسه في حضرة ثلاث حقبات من تاريخ لبنان، هي في حقيقة الأمر حروب، أو محطة انتظار لها، ما انفكت تتواصل زمنيًّا ومكانيًّا.
وثق لها الحاج من خلال أغراض ومقتنيات خاصة، وأيضًا من خلال ما سمعه من حكايات رواها أشخاص عايشوها ومن بينهم جدة الفنان.
تشكلت فكرة المعرض "تاريخ ثلاث حروب"، بعد انفجار الـ4 من آب عام 2020، يوم بدأ حاج بالتقاط صور لمنزله الذي تدمر جراء الانفجار، لإرسالها إلى إخوته خارج لبنان، وقارب حاج ما جمعه من زاوية فلسفية واجتماعية.
وقال لـ "إرم نيوز" إن هذه الصور "أيقظت لدي نظرة منهجية، حيث انطلقت من فكرة كنت قرأتها عن الانثربولوجيا الإنسانية وعن المجتمع الإنساني، إذ إن لكل غرض علاقة مع النظام الذي أنتجه، ومع الاستخدامات التي تطورت من حوله، التي تعكس هذا النظام بمستوياته المختلفة من سياسية واجتماعية وحتى على المستوى الشخصي".
وأضاف " من خلال هذه الأغراض المدمرة والمبعثرة في المنزل أعدت كتابة تاريخ لبنان، من خلال وجهة نظر جزئية جدًّا، هي وجهة نظري ووجهة نظر أشخاص آخرين، كجدتي، أخبروني شفهيًّا عن خبراتهم في تاريخ لبنان، من مجاعة عام 1915، إلى الحرب اللبنانية عام 1975، وصولًا إلى حالة الانتظار المستمرة للحرب، على ما نعيشه اليوم".
واعتبر حاج أن بيته وأغراضه المتضررة والمبعثرة جراء انفجار الـ 4 من آب، أصبح يشكل نقطة جامعة لأحداث لبنان من القرن العشرين ولغاية القرن الحادي والعشرين، من شهادات الجدة حول المجاعة، إلى ما عايشه الفنان، كما المنزل خلال الحرب اللبنانية، لغاية انفجار المرفأ، وحال الحرب القائمة غير المعلنة .
يلفت الفنان وألأستاذ الجامعي إلى التعقيدات الكثيرة التي تحكم الوضع اللبناني، موضحًا أنه أراد من هذا المنطلق الإضاءة على أهمية التحاور حول هذا الواقع، مشددًا على ضرورة التوصل إلى "منهجية واحدة أو منهجيات باستطاعتها أن تتعايش لوصف الواقع وإلى حوار حول هذا الواقع ".
وختم حاج بالقول: " نحن في لبنان لم نستطع الاحتكام للعقل، أردنا الاحتكام إلى قبلياتنا الطائفية ومذهبياتنا، وإلى نظرتنا التاريخية الأيديولوجية، ويجب أن يكون العقل هو الحكم في حواراتنا واختلافاتنا".