معرض رالف حاج.. توثيق لحروب لبنان بمقاربة فلسفية

يجد الزائر لمعرض الفنان رالف حاج، الذي يقيمه في متحف " بيت بيروت"، نفسه في حضرة ثلاث حقبات من تاريخ لبنان، هي في حقيقة الأمر حروب، أو محطة انتظار لها، ما انفكت تتواصل زمنيًّا ومكانيًّا.

وثق لها الحاج من خلال أغراض ومقتنيات خاصة، وأيضًا من خلال ما سمعه من حكايات رواها أشخاص عايشوها ومن بينهم جدة الفنان.