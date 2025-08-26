فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة "صحاك الشوق" (فيديو)

أطلق الفنان فضل شاكر، الاثنين، أغنيته الجديدة بعنوان "صحاك الشوق"، التي نشرها عبر حسابه على موقع "يوتيوب".

والأغنية من كلمات وألحان جمانة جمال وتوزيع حسام صعبي، ولاقت رواجًا واسعًا خلال الساعات الأولى، حيث حصدت آلاف المشاهدات.

وحقق الفنان اللبناني فضل شاكر نجاحًا لافتًا خلال عام 2025، حيث تعاقد على مشروع طويل الأمد يشمل إصدار ألبومين غنائيين يضمان نحو 20 أغنية، منها بالاشتراك مع نجوم كبار، على أن يتم طرح الأغاني تباعًا.

وخلال العام الحالي، طرح شاكر 8 أغنيات جديدة حصدت ما يقرب من 150 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، منها أربع أغانٍ خلال الشهرين الماضيين، وهي: "أحلى رسمة" بـ81 مليون مشاهدة، "غلبني" بـ15 مليون مشاهدة، "الحب وبس" بـ12 مليون مشاهدة، وأخيرًا "كيفك ع فراقي" التي سجلت 3 ملايين مشاهدة حتى الآن.

وكانت أغنية "أحلى رسمة" الأكثر لفتًا للانتباه، حيث نالت تفاعلًا واسعًا على القناة الرسمية لفضل شاكر ومنصات موسيقية أخرى، من كلمات وألحان جمانة جمال، توزيع حسام صعبي، وإخراج محمود رمزي.

ويعود فضل شاكر إلى الساحة الفنية منذ عام 2018، بعد غياب طويل، وحقق عدة نجاحات قبل أن يمر بأزمة سياسية في ديسمبر/ كانون الأول 2020.