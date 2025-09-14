3 نجمات يواجهن "اختبارا صعبا" في رمضان 2026

يشهد الموسم الدرامي الرمضاني 2026 حضورا نسائيا لافتا لعدد من نجمات التمثيل اللواتي يظهرن في بطولات نسائية مطلقة، تعيد قضايا المرأة ومشاعر الأنثى إلى واجهة الأحداث من منظور مشوق.

ويُقصد بـ "البطولة المطلقة" أن تنفرد نجمة بعينها بصدارة طاقم التمثيل بحيث يتم تسويق المسلسل تجاريا باسمها وغالبا ما يتم كتابة و"تفصيل" القصة والسيناريو خصوصا لها أو "على مقاسها"، بحسب التعبير المتداول.

لكن اللافت أن هؤلاء النجمات يواجهن "اختبارا صعبا"، كل على طريقتها، بسبب طبيعة وملابسات تجربتها الفنية المرتقبة في موسم درامي شرس لا تعرف المنافسة فيه الرحمة.

تمرد مي عمر

تفجر الفنانة مي عمر مفاجأة من العيار الثقيل في الموسم المرتقب كل عام، حيث تتمرد "فنيا" على زوجها المخرج المثير للجدل محمد سامي، والذي قدمها في أشهر مسلسلاتها مثل "إش إش" و"نسل الأغراب".

وتسعى مي إلى التخلص نهائيا من الاتهام الشائع والقديم بأن زوجها هو سبب شهرتها وليس موهبتها، حيث تريد التأكيد على أنه يمكنها النجاح من دونه.

وتتعاون مي عمر للمرة الأولى مع المؤلفة المعروفة مريم نعوم والمخرجة مريم أبو عوف في تجربة لم يتم الكشف بعد عن كواليسها، لكنها ستكون بمثابة "نقطة تحول" في مسيرتها، سلبا أو إيجابا.

تحدي نيللي كريم

رغم أن نيللي كريم تذوقت البطولة المطلقة بشكل مبكر وتحديدا عام 2013 من خلال مسلسل "ذات"، إلا أنها فشلت في محاولة تغيير جلدها عبر مسلسل كوميدي خفيف هو "فراولة" الذي قدمته في رمضان 2024، وفشل جماهيريا ونقديا.

وتسعى نيللي لاستعادة سمعتها الفنية كنجمة قادرة على إنجاز البطولات المطلقة مرة أخرى من خلال مسلسل يحمل اسما مبدئيا هو "بين نارين" يقع في 15 حلقة فقط لضمان ان يكون سريع الإيقاع ولا يسقط في فخ الملل والتكرار.

مغامرة هنا الزاهد

للمرة الأولى تعانق هنا الزاهد مجد البطولة المطلقة في رمضان المقبل من خلال مسلسل يحمل عنوان " نسخة واحدة لا تكفي" وهو ما يضعها في اختبار عنيف وضغط نفسي متوقع، حيث تريد أن تثبت استحقاقها وجدارتها بتلك الفرصة الاستثنائية.

وتراهن الزاهد على نجاح تجربتها الأخيرة في مسلسل "إقامة جبرية" الذي يبدو أنها قررت أن تتخلى عبره، وللمرة الأولى في مسيرتها، عن أدوار الفتاة المرحة الجميلة ذات الشعر الأصفر والعيون الملونة، بعد أن حصرها المخرجون طويلا في نمط " اللايت كوميدي" أو "الرومانسي"، دون عمق أو تحديات تمثيلية تبرز قدراتها.

لكن النجاح في موسم "أوف سيزون" عبر مسلسل قصير يُعرض على إحدى المنصات شىء، والنجاح في موسم رمضاني شىء آخر، حيث سيكون الأخير هو معيار الحكم الحقيقي عليها.