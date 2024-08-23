يشهد الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، هذا العام، تغييرًا في قسم تحليل المباريات، إذ يتوجب على مقدمي الاستديو التحليلي ارتداء الزي السعودي الرسمي عوضًا عن البدلات الرسمية.

وظهر مقدم الاستوديو التحليلي للدوري الذي انطلق أمس الخميس، محمد خاتم، بالزي الرسمي المكون من الثوب الأبيض والغترة أو الشماغ، بعد أن كانت البدلة الرسمية حاضرة في ملابس المقدمين سابقًا.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن التغيير جاء بمبادرة من وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، أكد فيها على ارتداء مذيعي قناة "SSC" الزي الرسمي السعودي خلال تقديم الاستوديو التحليلي للدوري.

ولا يشمل التوجيه الجديد، ضيوف الاستوديو كما يبدو، إذ ظهر عدد من الضيوف في حلقة أمس الخميس، بأزياء مختلفة.

وكانت السعودية قد قررت في أبريل الماضي، إلزام مواطنيها الرجال الموظفين في القطاع الحكومي جميعهم، ارتداء الزي الوطني طوال مدة تواجدهم في مقرات العمل.

ويستثني القرار، الموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم ارتداء (زي مهني) معيّن مثل: "الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين ونحوهم".

ويحظى الدوري السعودي الذي تنقله قنوات "SSC" الرسمية حصريًّا، بمتابعة كبيرة داخل السعودية وخارجها، لا سيما بعد أن استقطب في العامين الماضيين كثيرًا من النجوم العالميين، وبينهم كريستيانو رونالدو.