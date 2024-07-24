كشف الموسيقار المصري هاني شنودة عن أهم طقوسه التي يفعلها قبل صعوده خشبة المسرح لإحياء حفل فني، لافتًا إلى أنه يحب وضع "العطر" لأنه يجعله أكثر إبداعًا، على حد وصفه.

وأضاف شنودة في لقاء تلفزيوني متحدثًا عن طقسه: "أُفضل رش برفان قبل العزف على البيانو، إذ إن الرائحة الزكية تعطي إشارات انتباه للمخ، ويجعله يبدع أكثر وفي حالة سعادة".

وعن حفل "فرقة المصريين" التي أسسها ويقودها بمهرجان العلمين، المقرر إقامته السبت المقبل، أكد الموسيقار المصري أن هناك مفاجآت للجمهور ستتخلل الحفل.

وأشار إلى أن معظم أغاني الفرقة استخدمها بمسلسل "حالة خاصة" الذي قدم الموسيقى التصويرية له، لافتًا إلى أن النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، أعطى فرصة للأجيال الجديدة للاستماع إلى أغاني الفرقة.

وأضاف: "الجمهور تفاجأ بوجود أغانٍ ذات قيمة وإيجابية مثل أغانينا، ونتمنى أن ينال الحفل إعجاب الجيل الجديد من الجمهور".

يذكر أن هاني شنودة روَّج لحفله بمهرجان العلمين، من خلال تدوينة عبر منصة "إكس" نشر خلالها البرومو الرسمي للحفلة.

وعلق عليها قائلًا: "هستناكم تنورونا بحضوركم لحفلة فرقة المصريين السبت المقبل 27 يوليو، في المسرح الروماني بمهرجان العلمين".